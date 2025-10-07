Düsseldorf auf der Expo: „Die Welt ist ein Dorf. Düsseldorf.“

Auf der Expo Real rückte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller am Dienstag, 7. Oktober 2025, die internationale Vernetzung und das wirtschaftliche Potenzial Düsseldorfs als überschaubare Metropole in den Fokus. Unter dem Leitmotiv „Wie kommt die Welt ins Dorf?“ gab er am zweiten Messetag Einblicke in den Düsseldorfer Immobilienmarkt.

