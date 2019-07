BDO, Iskander und Typo3 bleiben Düsseldorf treu

Viel Bewegung auf dem Düsseldorfer Büromarkt: In den vergangenen Tagen erweiterte die BDO Wirtschaftsprüfung im Glockhaus. Außerdem mietete Iskander Business Partner eine Bürofläche im Prinzenpark an. Der Web-Dienstleister Typo3 plant darüber hinaus seinen Standort in den Stadtteil Oberkassel zu verlegen.

.

BDO Wirtschaftsprüfung mietet zusätzliche Fläche an

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bleibt dem Glockhaus in Düsseldorf treu: 730 m² zusätzliche Bürofläche mietete das Unternehmen in der Georg-Glock-Straße 8–10 in unmittelbarer Nähe des Kennedydamms und verlängerte zudem langfristig seinen bestehenden Mietvertrag. Insgesamt belegt BDO damit rund 3.800 m² in dem Objekt. BNP Paribas Real Estate war im Rahmen eines Leadmaklermandats für die Eigentümerin, ein Immobilienfonds von Credit Suisse Asset Management, sowohl bei der Erweiterung als auch bei der Verlängerung des Mietvertrags beratend tätig. Die BNP Paribas Real Estate Property Management GmbH betreut das Glockhaus kaufmännisch und technisch.



Iskander Business Partner kommt in den Prinzenpark

Außerdem hat Iskander Business Partner in diesem Monat im Prinzenpark der Brune Immobilien Gruppe rund 370 m² Bürofläche angemietet. Colliers International war beratend tätig. Iskander war zuvor in der Schiessstraße ansässig. Ausschlaggebend für die Anmietung sind das repräsentative Gebäude, ein hochwertiger Ausbaustandard und die Nähe zum derzeitigen Standort.



Web-Dienstleister Typo3 zieht nach Oberkassel

Auch die Typo3 GmbH plant mit ihrem Büro umzuziehen und hat dafür fast 800 m² Bürofläche in der Emanuel-Leutze-Straße 11 in Düsseldorf-Oberkassel über die Berater von BNP Paribas Real Estate angemietet. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist für den Herbst dieses Jahres geplant, Eigentümerin des Objekts ist die Alstria Office REIT-AG. Aktuell hat das Enterprise Content Management System seinen Sitz noch Am Wehrhahn.