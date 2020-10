Düsseldorf 2020 – ein ganz besonderes Immobilienjahr

Oberbürgermeister Thomas Geisel hätte am heutigen Donnerstag, 15. Oktober, die aktuellsten Immobilienprojekte und -konzepte der Landeshauptstadt auf dem Expo Real Hybrid Summit vorgestellt. Der Summit wurde aber, kurz bevor es in München losgehen sollte, aufgrund der steigenden Coronainfektionszahlen abgesagt. Daher wurde die Präsentation auf Video aufgezeichnet.

