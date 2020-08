Düsseldorf: 1.850 m² Bürofläche rechts- und linksrheinisch vermittelt

In Düsseldorf gibt es rechts- sowie linksrheinische Bewegung auf dem Vermietungsmarkt. Anteon hat einem Onlineunternehmen 600 m² in der City vermittelt, während Savills dem Sparkassen-Dienstleister S-Markt & Mehrwert rund 1.250 m² im Teilmarkt Seestern vermarktet hat.

.

Lampenwelt eröffnet Standort in der Landeshauptstadt

Die Lampenwelt GmbH, ein Onlineshop für Lampen und Leuchten, hat in der Düsseldorfer City rund 600 m² angemietet. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in der Herzogstraße 1 und wurden bereits zum 1. Juni von dem renommierten Online Händler bezogen. Bei der Erfassung der Anforderungen und der Standortauswahl war Anteon Immobilien beratend und vermittelnd tätig. Die Immobilie in der Herzogstraße 1 wurde 2014 vollständig saniert und konnte mit der zentralen Lage, sowie der kurzfristigen Bezugsmöglichkeit punkten. Eigentümer und Vermieter ist Hr. Alexander Barisic.



Sparkassen-Dienstleister bleibt linksrheinisch

Die S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG bezieht Ende 2020 im Rahmen ihrer Expansionspläne neue Büroflächen im linksrheinischen Düsseldorfer Teilmarkt Seestern. Hierfür unterschrieb das Dienstleistungsunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe einen Mietvertrag über rund 1.250 m² im Niederkasseler Lohweg 181-183. Das 2001 fertiggestellte Bürogebäude umfasst knapp 10.000 m² Fläche und befindet sich im Fondsvermögen eines europaweit investierenden, von der Credit Suisse Asset Management verwalteten Immobilienfonds. Savills vermittelte die Fläche im Rahmen eines Leadmaklermandates.



„Aufgrund der bekannten Standortvorteile wie der guten Anbindung an den ÖPNV und die Autobahn hat sich der Nutzer bewusst dafür entschieden, linksrheinisch zu bleiben. In Zeiten wie der aktuellen COVID-19-Pandemie sind insbesondere Teilmärkte wie der Seestern gefragt, da sie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Der Niederkasseler Lohweg erfährt infolgedessen sogar am meisten Aufmerksamkeit bei all unseren momentanen Vermietungsaufträgen“, so Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Zuvor war das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf und Halle in der Hansaallee ansässig, die lediglich wenige Gehminuten von den zukünftigen Büroräumen entfernt liegt.