Dürr setzt Spatenstich für Bürogebäude „Quartier M16“ in Weinstadt

Am 24. Juli feierte die Dürr Liegenschaft in Weinstadt mit dem offiziellen Spatenstich den Baubeginn für das moderne und nachhaltige Bürogebäude „Quartier M16" mit einer BGF von 4.420 m².

Alfred Dürr, Gründer des familiengeführten Weinstädter Unternehmens Dürr Liegenschaften GmbH & Co. KG, betont die günstigen wirtschaftlichen Voraussetzungen, die Weinstadt bietet. Beginnend bei der sehr guten Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft über die verkehrsgünstige Lage durch ÖPNV-Anbindung und Straßennetz bis hin zur hohen Lebensqualität im Remstal sei Weinstadt gut aufgestellt für die Zukunft. So sei die Entscheidung gereift, erneut in den Standort zu investieren.



Das Unternehmen erweitert seinen Standort in der Mercedesstraße 16 um zehn Büroeinheiten und errichtet dazu ein architektonisch modern gestaltetes, fünfgeschossiges Gebäude mit einer BGF von 4.420 m². Neben der Eigennutzung werden auch Flächen zur Vermietung zur Verfügung stehen. Es ist eine DGNB-Gold-Zertifizierung angestrebt. Der Neubau ergänzt das im Jahr 2011 errichtete Bürogebäude mit Werkstatt und Lager auf dem Grundstück. Für den Bau zeichnet damals wie heute Goldbeck verantwortlich.



Aufgrund der langjährigen Vermietungserfahrung wird bei Dürr viel Wert auf die Raumplanung gelegt. So wurden Funktionsbereiche wie bspw. Küchen, Sanitärräume und EDV-Bereiche zentral angeordnet, die Aufteilung der Büroflächen bleibt aber flexibel. „So können wir auf die individuellen Bedürfnisse der Mieter besser eingehen. Jedes Unternehmen hat seine eigene Herangehensweise an moderne Arbeitswelten. Das wollen wir abbilden können“, sagt Dorothea Kiesel, gemeinsam mit ihrem Vater Alfred Dürr in der Geschäftsleitung der Dürr Liegenschaften GmbH & Co. KG.



Auch die Nachhaltigkeit des Gebäudes ist von zentraler Bedeutung. Neben Geothermie für Heizung und Kühlung wird u.a. Photovoltaik zum Einsatz kommen. Ziel ist es, die Anforderungen des Gold-Zertifikats der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) umzusetzen. Dies wird die Fa. Goldbeck als Generalübernehmer des Projekts auch mit Hilfe der verwendeten Baumaterialien sicherstellen, die sowohl ressourcenschonend als auch langlebig sind. Die systematisierte Bauweise hat noch einen weiteren Vorteil: Schnelligkeit. Geplant ist eine Fertigstellung des Quartiers M16 schon im Oktober 2026.