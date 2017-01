Düren - Baubeginn für Bismarck Quartier im März 2017

CDU-Landrat Wolfgang Spelthahn gab mit dem 3. März 2017 einen neuen Termin für den Baubeginn für das Bismarck-Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Stadthalle bekannt. Bis zum ursprünglich geplanten Baubeginn im Dezember 2016 lag noch keine Baugenehmigung vor. Das Bismarck-Quartier umfasst auf einer BGF von 18.000 m² den Bau eines Hotels mit angeschlossenem Restaurant und multifunktionalem Konferenzzentrum für 400 Gäste, Flächen für Büros und Praxen sowie 18 hochwertige Eigentumswohnungen mit Quadratmeterpreisen von fast 3.000 Euro. Die Neue Dorint GmbH hat das 120-Zimmer Hotel für 20 Jahre gemietet und rechnet mit einer Hoteleröffnung Mitte 2018.

.

Investoren sind die Euskirchener F&S Concept gemeinsam mit der GIS-Gesellschaft für Infrastrukturvermögen des Kreises Düren, die das Projekt mit einem Investitionsaufwand von ca. 50 Mio. Euro realisieren wollen. Die Bauherren hatten den Bauantrag im Dezember 2015 eingereicht. Dazu verlangte das Bauordnungsamt der Stadt Düren jedoch Ergänzungen hinsichtlich Lärmschutzerfordernissen im Zusammenhang mit dem Betrieb des dort geplanten Konferenz- und Multifunktionszentrums. Wie Landrat Spelthahn mitteilte, wollen die Investoren jetzt kurzfristig den Bauauftrag an einem Generalbauunternehmer erteilen, so dass die Erdarbeiten am 7. März 2017 beginnen können.