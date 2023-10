Das Projekt „The Hub“ von Dudoq in der Robert-Bosch-Straße 35 in Walldorf erhält weiteren Zuwachs. Im Gebäude B wird die Adesso SE zur zweiten Jahreshälfte die oberen 2,5 Etagen mit ca. 1.950 m² Bürofläche beziehen. Das mit DNGB Gold vorzertifizierte Projekt bietet in Teilflächen noch Vermietungspotential für verschiedene Branchen, die

Fotos: Dudoq Real Estate Süd GmbH



[…]