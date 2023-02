Eine radiologische Gemeinschaftspraxis mietet rd. 700 m² Büro- und Praxisfläche im einem der drei Neubauten des DOQ 52 in Mülheim an der Ruhr. Der Nutzer wird die Flächen an der Lilienthalstraße und Beykozplatz nach Fertigstellung voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 beziehen.

[…]