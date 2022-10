Dudoq feiert Richtfest für Amevida-Niederlassung

Die Dudoq Real Estate GmbH hat in Gelsenkirchen in der Europastraße 4 Richtfest ihres neuen Bürogebäudes gefeiert. Auf dem knapp 5.000 m² großen Grundstück entsteht aktuell ein viergeschossiges Bürogebäude mit ca. 4.900 m² BGF. Alleiniger Mieter wird Amevida, ein Unternehmen für Customer-Care-Dienstleistungen. Vermittelnder Immobilienberater war die Cubion Immobilien AG.

.

“Die Lage und Anbindung des Grundstücks hier im Herzen des Schalker Vereins haben mich von Anfang an überzeugt. Vor allem aber freue ich mich, dass wir in diesen unruhigen und ungewissen Zeiten mit dem heutigen Richtfest endlich einmal wieder etwas zu feiern haben", hob Ernest Meertens, Geschäftsführer der Dudoq Real Estate GmbH in seiner Ansprache hervor.



Für Thomas Jablonski, stellvertretender Referatsleiter der Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen, ist das Neubauprojekt im Schalker Verein West nicht nur eine städtebauliche Aufwertung des neuen Gewerbegebietes. „Mit dem Einzug des Call-Center-Unternehmens Amevida werden mindestens 400 Arbeitsplätze am Standort Gelsenkirchen gesichert“, betont Jablonski.



Die Goldbeck West GmbH realisiert als Generalübernehmer das Projekt. Oliver Classen, verantwortlicher Projektleiter bei Goldbeck, bedankte sich für das verbindliche und effiziente Miteinander aller beteiligten Partner. Das Gebäude wird DGNB Gold zertifiziert und gemäß KfW-40-Standard geplant. Außerdem erhält das Objekt eine Photovoltaikanlage sowie ein Gründach, zudem stehen 101 Außenstellplätze, teils mit E-Ladestationen, zur Verfügung. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 geplant.