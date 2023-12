Dubiose Geschäfte bei Signa?

Am Montagabend setzte der Aufsichtsrat überraschend Top-Manager Timo Herzberg vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen lediglich einen „Verdacht auf grobe Pflichtverletzungen“ [wir berichteten]. Jetzt berichtet das Handelsblatt, dass die Unternehmen, die unter der Führung des Top-Managers standen, Geschäfte mit Signa zu vorteilhaften Konditionen abgewickelt haben sollen und beruft sich dabei auf Informationen von mit den Vorgängen vertrauten Insidern. Herzberg bestreitet indes jedes Fehlverhalten.

.

Angestoßen wurden die Recherchen durch die FAZ. Diese hatte bereits am Montagmorgen einen Fragenkatalog an Signa geschickt in der es u.a. um die Firma Havit, einem Anbieter von Spa- und Fitnessstudio-Dienstleistungen, ging, die zu großen Teilen Timo Herzberg gehört. Die FAZ hatte an diesem Tag keine Antworten mehr erhalten, am Abend verkündete der Aufsichtsrat aber überraschend den Rauswurf des Managers [wir berichteten].



Wie das Handelsblatt nun auf Berufung von Insidern berichtet, habe Havit deutlich unter Marktwert liegende Mieten für Büroflächen und Stellplätzen in Berliner Signa-Gebäuden erhalten. Während auf der einen Seite die Mieten laut dieser Recherchen deutlich unter Marktwert liegen, seien diese laut Recherchen der FAZ an anderer Stelle deutlich nach oben geschraubt worden. Laut der FAZ wurden in diesem Zuge zum Beispiel im Elbtower mehrere Premium-Etagen für satte 50 Euro pro Quadratmeter an eine wirtschaftlich eher kleine Immobilienverwaltung vermietet. Durch diesen Mietvertrag sei laut des Berichts die für den Kaufvertrag notwendige Vorvermietungsquote von 33 Prozent erfüllt und somit möglicherweise auch die Bewertung des Objekts beeinflusst worden. Laut der Recherche sollte ein Teil der Flächen später von Signa-Gesellschaften bezogen werden. Besonders brisant ist allerdings, dass die Geschäftsführung der Immobilienverwaltung durch eine gemeinsame Zeit bei Signature Capital mit Herzberg gut bekannt ist. Darüber hinaus legen die FAZ-Recherchen zudem nahe, dass Signa-Mitarbeiter Privatgeschäfte von Herzberg umgesetzt haben sollen.



Die Vorwürfe wiegen schwer. Timo Herzberg bestreitet diese aber vehement. Sein Rechtsanwalt teilte den Medien mit: „Die im Raum stehenden Vorwürfe sind haltlos und werden von Herrn Herzberg entschieden zurückgewiesen. Mit Blick auf das laufende Verfahren können wir derzeit keine weiteren Kommentare abgeben.“.