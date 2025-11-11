Dualutions mietet 856 m² im One am Coloneum

Die Dualutions GmbH hat eine rund 856 m² im One am Coloneum im Kölner Teilmarkt Butzweilerhof angemietet. Das 2003 errichtete Bürogebäude am Coloneum 2-6 bietet insgesamt 14.760 m².

Der neue Standort befindet sich im Teilmarkt Butzweilerhof, einem etablierten Bürostandort im Nordwesten von Köln. Die Lage zeichnet sich durch eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen aus. Die Umgebung bietet den Mitarbeitenden und Geschäftspartnern eine attraktive Arbeitsumgebung mit einer Vielzahl an Gastronomie- und Dienstleistungsangeboten im direkten Umfeld.



Larbig & Mortag Immobilien war bei der Vermittlung des Mietvertrages maßgeblich beteiligt und konnte der Dualutions GmbH eine moderne Bürofläche in Köln bereitstellen. Auf Eigentümerseite war die RE Quest GmbH als Asset Manager tätig.

