DU Diederichs Projektmanagement eröffnet Düsseldorfer Standort

Zum dritten Quartal 2017 bezieht die DU Diederichs Projektmanagement AG & Co. KG eine Bürofläche von rund 360 m² am Graf-Adolf-Platz 6 in Düsseldorf. Savills war während des Vermittlungsprozesses sowohl für den Eigentümer der Büroimmobilie, die Bayer-Pensionskasse, als auch auf Seiten des Mieters beratend tätig.

„Das Objekt besticht durch seine zentrale Lage und sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Fußläufig sind die Königsallee und das Rheinufer zu erreichen. Der Standort und die Immobilie bieten idealen Raum für die erste Düsseldorfer Niederlassung des deutschlandweit agierenden Bauprojektmanagement­büros DU Diederichs“, sagt Jan-Niklas Schroers, Associate Director / Teamleader Office Agency Düsseldorf von Savills. Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt gehört zu den Top-6-Büroimmobilienmärkten Deutschlands und verzeichnete im ersten Quartal 2017 einen Flächenumsatz von 107.800 m² und somit ein Plus von 16 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum [Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt startet mit Bestwert ins Jahr 2017 ].