DSW21 mietet 480 m² in Dortmunder Kampstraße

Die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) haben rund 480 m² in einer ehemaligen Bankfiliale angemietet. Das kommunale Verkehrsunternehmen erweitert mit dem neuen Standort in der Kampstraße 36 seine Präsenz im Herzen der Dortmunder Innenstadt.

Die Flächen werden derzeit durch den Eigentümer nach den individuellen Anforderungen von DSW21 umfassend modernisiert und funktional neugestaltet. Ziel ist es, eine moderne Arbeitsumgebung zu schaffen, die den aktuellen Ansprüchen an Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit gerecht wird.



„Wir freuen uns sehr, DSW21 bei der Standorterweiterung begleiten zu dürfen“, sagt Fabian Kretten, Consultant bei Ruhrwert. „Das Projekt zeigt, wie durch gezielte Vermittlung und enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten hochwertige Büroflächen geschaffen werden können, die optimal zu den Bedürfnissen des Nutzers passen.“