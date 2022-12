DSV verlegt Hauptsitz in den Synergie Park Stuttgart

Die DSV-Gruppe hat die Genehmigung zum Neubau eines Bürokomplexes im Synergie Park Stuttgart erhalten. Das ständige Baurechtsamt der Stadt bestätigte das Bauvorhaben, welches die DSV-Gruppe in Zusammenarbeit mit W2 Development und Competo Capital Partners auf dem Gelände des W2 Campus realisieren wird. Die Grundsteinlegung ist für das Frühjahr 2023 geplant.

