DSV Solutions mietet Logistik-Center Stuttgart-Heilbronn

Sechs Monate nach dem ersten Spatenstich kann die ECE die Vollvermietung für das Logistikcenter Stuttgart-Heilbronn im baden-württembergischen Möckmühl bei Heilbronn melden. Langfristiger Mieter der hochmodernen Logistik-Immobilie ist die DSV Solutions GmbH, die die kompletten 52.000 m² übernimmt.

Die Gesamtfertigstellung erfolgt planmäßig im Frühjahr 2023, die Übergabe der Mietflächen stufenweise ab Februar 2023. Das aus zwei Gebäuden bestehende Logistik-Center liegt direkt an der Autobahn A 81 im Industriegebiet „Habichtshöfe“, verfügt über rund 52.500 m² Hallenfläche, 2.500 m² Bürofläche und 7.500 m² Mezzanin und ermöglicht eine uneingeschränkte 24/7-Nutzung. Die Anmietung durch DSV wurde vermittelt und begleitet von E&G Real Estate.



Das Logistik-Center ist nach aktuellen Nachhaltigkeitsstandards und besonders energieeffizient geplant: Es wird gemäß KfW-40-Standard errichtet und verfügt u.a. über eine großflächige Photovoltaik-Anlage auf den Dachflächen sowie eine energiesparende LED-Beleuchtung. Die PV-Anlage wird von Sunrock betrieben, das sich in Möckmühl erstmals in Deutschland engagiert. Eine DGNB-Zertifizierung in Gold ist angestrebt. Partner und Generalunternehmer für die Realisierung ist das Bauunternehmen Goldbeck mit seiner Niederlassung Süd. Baubeginn war im Dezember 2021 [wir berichteten].