DSV Road bezieht Logistikpark GG RheinMain

Der von der Four Parx GmbH Anfang des Jahres fertiggestellte Gewerbe- und Logistikpark GG RheinMain in Groß-Gerau verzeichnet im Sommer einen Neuzugang: Die DSV Road wird 10.500 m² Lagerfläche, 800 m² Büro- und 500 m² Mezzaninfläche beziehen. Mieter der neuen Immobilie am Nordring 50-80 ist die DSV Stuttgart GmbH & Co. KG. Damit sind nur noch 8.000 m² von den rund 120.000 m² Logistikfläche im GG RheinMain vakant, die zum Portfolio des AEW Logistis Fund gehören.

.

Mit 17.000 Lkws auf Europas Straßen sowie über 9.000 Mitarbeitern gehört DSV Road zu den Top 3 Anbietern für integrierte Speditionsleistungen in Europa. Am Standort in Groß-Gerau wickelt der Logistiker ausschließlich Aufträge für die Automobilindustrie ab. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten im Logistikpark GG RheinMain entsprechen den individuellen Anforderungen verschiedener Branchen. So zählen beispielsweise auch die Jettainer GmbH [wir berichteten], eine Tochtergesellschaft der Lufthansa Cargo AG und das E-Commerce Portal Gorilla Sports zu den Mietern.



„Wir waren auf der Suche nach neuen Flächen für die Erweiterung unseres Automotive-Geschäfts und haben hierfür im Logistikpark GG RheinMain optimale Voraussetzungen gefunden. Sowohl die neuen Nutzungsmöglichkeiten und hohen Baustandards als auch die Lage und Verkehrsanbindung bieten uns wichtige Vorteile für die reibungslose Abwicklung unseres Tagesgeschäfts. Bereits im Sommer 2019 startet DSV den Betrieb am neuen Standort", sagt Markus Neumann, Director Automotive bei DSV in Deutschland.