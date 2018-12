DSV baut Kapazitäten im Segro Logistics Park Krefeld aus

Segro Logistics Park Krefeld Süd

Segro hat rund 11.000 m² Lager- und Bürofläche im Segro Logistics Park Krefeld an den globalen Transport- und Logistikdienstleister DSV vorvermietet. Der DSV erweitert seine Mietfläche in Krefeld damit auf knapp 90.000 m². Die neuen Flächen werden speziell für DSV entwicklelt und sollen ab September 2019 bezogen werden. DSV will die neuen Flächen zur Distribution der Produkte des englischen Online-Schuhändlers Clarks nutzen. Für diesen Zweck entsehen insgesamt 120 neue Arbeitsplätze im Logistikpark.

„Flexibilität wird am Lager- und Gewerbeflächenmarkt ein immer wichtigeres Kriterium. Auch aus diesem Grund freuen wir uns besonders, dass wir das Wachstum von DSV am Standort Krefeld weiter unterstützen können. Auch bei der Gestaltung der Flächen ist Flexibilität entscheidend: So ermöglichen wir beispielsweise auf einer Mezzanine-Ebene die Nutzung von rund 1.500 m² zusätzlicher Lagerfläche“, sagt Jim Hartley, Business Unit Director Northern Europe bei Segro.



Der Segro Logistics Park Krefeld an der Hans-Günther-Sohl-Straße liegt verkehrsgünstig zwischen Rotterdam und dem Ruhrgebiet und ist somit insbesondere für Unternehmen aus der Logistikbranche ein optimaler Standort. Durch die nahe gelegene Autobahnauffahrt Krefeld-Fichtenhain (BAB 44) sind der Flughafen und die Messe Düsseldorf unmittelbar zu erreichen. Nicht weit davon entfernt - rund 50 Kilometer nord-östlich - steht der Logistik- und Gewerbeimmobilien-Projektentwickler ebenfalls mit einem neuen Bau in den Startlöchern. In Oberhausen werden bis zum zweiten Quartal rund 40.000 m² Lager- und Logsitikfläche entstehen. Eine Baugenehmigung für das Areal „Im Waldteich“ - in direkter Nähe zu dem bereits bestehenden Logistics Centre - liegt für den Segro Logistics Park Oberhausen bereits vor. Segro hatte im Oktober des vergangenen Jahres die Fläche im Stadtteil Holten erworben und war mit den Planungen gestartet. Zusammen mit dem nun begonnenen ersten Bauabschnitt wird auch die komplette Infrastruktur des Parks erstellt. Insgesammt soll der Park nach Fertigstellung eine Gesamtmietfläche von circa 110.000 m² umfassen. Der Baubeginn erfolgt im Anschluss an die Vorvermietung der 40.000 m² an den Logistikanbieter Geodis.