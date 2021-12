DSK-BIG erhält Zuschlag für Entwicklung der Heikendorfer Ortsmitte

In einer öffentlichen Sondersitzung der Gemeindevertretung am 27. November 2021 setze sich die DSK-BIG Projekt- und Stadtentwicklung mit ihrem städtebaulichen Konzept zur Entwicklung der Heikendorfer Ortsmitte (Kreis Plön) gegen zwei Wettbewerber durch.

.

DSK-BIG plant die Schaffung eines resilienten und multifunktionalen Ortskerns: Neben Wohnraum für alle Lebensformen, Alters- und Einkommensklassen werden feste Marktstände mit kleinteiligem, regionalem Einzelhandel sowie Gastronomie und ein Veranstaltungszentrum entstehen. Durch die geplante Verkehrsberuhigung der Dorfstraße und einem modernen Mobilitätskonzept soll ein „Shared Space“ entstehen. Der ortsbildprägende Baumbestand und ein Teil der Bestandsgebäude sollen erhalten und durch Neubauten ergänzt werden.



„Die Gemeindevertretung hat beschlossen, das Konzept der DSK-BIG umzusetzen. Wir freuen uns die beiden großen Entwicklungen in unserer Gemeinde mit einem regionalen Partner umzusetzen. Heikendorf wird sich in den kommenden Jahren städtebaulich für die Zukunft ausrichten“, sagt Bürgermeister Tade Peetz.



In der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 15. Dezember 2021 wird das weitere Vorgehen und Zeitplan definiert.