DSK-BIG entwickelt Wohnquartier „Krischansbarg“ bei Kiel

Die DSK-BIG Projekt- und Stadtentwicklung hat mehrere Grundstücke von privaten Eigentümern in Heikendorf bei Kiel erworben, auf denen das rund 25 Hektar große Wohnquartier „Krischansbarg“ entwickelt werden soll. Geplant sind derzeit rund 550 Wohneinheiten.

