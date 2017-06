DSI DYWIDAG-Systems mietet in der Microcity Unterschleißheim

Die DSI DYWIDAG-Systems International GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Vorspannsysteme und Geothermie „made in Germany“, wird im November 2017 neue Büroflächen in der Konrad-Zuse-Straße 1 in Unterschleißheim beziehen. Der moderne Büro-Campus „Microcity“ wird unter der Regie des Eigentümers, des Konzerns der Versicherungskammer Bayern, neu positioniert. Zu dem Konzept gehört unter anderem ein innovativer Restaurantbereich, eine Barista-Bar mit Dachterrasse sowie weitere, den Mietern zur Verfügung stehende Facilities, welche den aktuellen, hohen Ansprüchen an moderne Arbeitswelten gerecht werden.Die DSI DYWIDAG-Systems wurde von Stock Real Estate beraten, der Eigentümer von BNP Paribas Real Estate.

[…]