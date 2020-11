D&S vermietet im Mannheimer Glückstein-Quartier 13.500 m²

Der Projektentwickler Diringer & Scheidel hat im Glückstein-Quartier 13.500 m² Bürofläche vermietet. Für die Flächen in dem 13-geschossigen Bürogebäude Loksite konnte neben dem Personaldienstleister Hays auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG gewonnen werden.

