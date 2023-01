Die bisher am Friesenplatz 24 bestehende Filiale der Druckerei Digital Express 24 wird in Zukunft in der Hahnenstraße 47-49 in Köln zu finden sein. Die Eröffnung der neuen Filiale mit ca. 900 m² Mietfläche ist am 09. Januar 2023. Vermieter ist ein Privateigentümer.

[…]