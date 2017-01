Druck auf dem BER-Kessel: Neuerliches Termin-Gerangel, geht Müller?

Nach der neuerlichen Verschiebung des BER-Eröffnungstermins geraten alle Beteiligten des Pannen-Unternehmens unter Druck: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller fordert öffentlich und lautstark von der Flughafengesellschaft noch im Frühjahr einen neuen tragfähigen Take-off-Termin. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will sich erst räuspern, wenn die gesamte Technik des Airports final überprüft worden ist, also vermutlich im Sommer. Das wiederum behagt dem Bundesverkehrsministerium nicht, das eine zeitigere Mitteilung verlangt. Im Abgeordnetenhaus wurde zudem auf Antrag der CDU über eine mögliche Neubesetzung des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft diskutiert - mit der optionalen Variante, dass Michael Müller seinen Chefposten zur Verfügung stellt und entweder durch Staatssekretäre oder gar den Flughafenkoordinator Engelbert Lütke-Daltrup ersetzt wird. Sämtliche Protagonisten stehen zusätzlich öffentlich im Regen, nachdem die Senatsverwaltung für Finanzen auf Anfrage mitteilen musste, dass das Pleitenprojekt inzwischen je 706 Millionen Euro öffentliche Mittel aus den Haushalten des Landes Berlin und des Landes Brandenburg geschluckt hat. Insgesamt gingen bis dato 1,9 Milliarden Steuergelder drauf. Und je länger das Take-off des BER auf sich warten lässt, desto teurer wird die Angelegenheit. Die aktuellen Prognosen pendeln bei 6,6 Milliarden Euro.

Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses will sich daher am 8. Februar hinter fest verschlossenen Türen erneut mit der Kostensituation des Airports auseinandersetzen. Dabei wird vorrangig zu prüfen sein, ob es wirklich zu trifft, dass die aktuell notwendigen Nachbesserungen an den Türen und der Sprinkleranlage aus dem „finanziellen Pfuffer“ bezahlt werden können. Falls nicht, bleibt nur ein weiteres Nachschießen von Mitteln - wie es seit der zweiten Eröffnungsverschiebung im Mai 2012 üblich geworden ist: Berappen müssen zu je 37 Prozent Berlin und Brandenburg, 26 Prozent darf der Bund zahlen.



Einen Tag zuvor, am 7. Februar, tagt der Aufsichtsrat. In dieser Runde soll dann geklärt werden, wer Anfang Dezember bewusst den angebrachten Alarm nicht geschlagen hat, mit dem der 2017er-Termin noch vor Jahresultimo zur Makulatur hätte erklärt werden müssen/können. Und zweitens steht, vermutlich, auf der Agenda, ob Michael Müller seinen Hut als Chef des Kontrollgremiums nimmt.



Und als ob damit nicht schon genug Druck auf dem Kessel herrscht, hat sich nun auch noch die Fluggesellschaft Ryanair vernehmlich zu Wort gemeldet und nichts geringeres als eine Weiterbetrieb von Tegel gefordert - wohlgemerkt, über die irgendwann stattfindende Inbetriebnahme des BER hinaus. Der umtriebige Marketing-Direktor der Iren gab öffentlich zu Protokoll, dass Berlin als Hauptstadt mehr als einen Airport benötige und der neue BER ja sowie so schon zu klein sei. Ryanair appelliert nun gar an die Passagiere, ein Volksbegehren gegen die Schließung von Tegel zu initiieren. Die Iren haben eine gute Ausgangsposition: Ryanair hatte gerade erste angekündigt, Berlin zur neuen Drehscheibe der größten europäischen Fluggesellschaft machen zu wollen [Ryanair will mit Schönefeld weiteres Wachstum generieren], sich außerdem den Ausbau ihresTerminals gesichert und eine eigene Landebahn für die Low-Cost-Flieger auf unbestimmte Zeit reserviert - alles auf Dauer in Schönefeld, unabhängig vom Wohl und Wehe des BER. Nun allerdings mutmaßt Kenny Jacob, dass nur ein Flughafen sich als Wachstumsbremse erweisen könnte.