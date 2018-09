Drogeriemarkt Müller kommt in das Geschäftshaus Ottensen

Das Geschäftshaus Ottensen, das im Hamburger Stadtteil Altona-Ottensen in der Fußgängerzone nahe des Bahnhofs Altona und direkt neben dem Einkaufszentrum Mercado liegt, bekommt einen neuen Großmieter. Im Sommer 2019 wird die Drogeriekette Müller eine Filiale in dem Geschäftsgebäude eröffnen. Der Eigentümer Union Investment und der Betreiber, Sonae Sierra, haben vor Kurzem den Mietvertrag mit dem Ulmer Handelsunternehmen unterzeichnet.

.

Die Flächenübergabe ist im Frühjahr 2019 geplant. Mit etwa 2.600 m² Bruttomietfläche (GLA) wird Müller Ankermieter im Geschäftshaus Ottensen und wird über Ladenflächen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss verfügen. Zuvor findet ein umfangreicher Umbau statt, es werden mehrere Shop-Flächen zusammengelegt. Kunden dürfen sich auf eine Vielfalt an Produkten aus den Sortimenten Drogerie, Naturkosmetik, Parfümerie, Strümpfe, Haushalt & Ambiente, Schreibwaren, Multimedia und Spielwaren freuen. Der Standort Ottenser Hauptstraße gehört zu den wenigen Einzelhandelslagen in Hamburg, die steigende Passantenfrequenzen aufweisen. Der Immobiliendienstleister JLL zählte dort an einem Samstagabend im April 3.385 Besucher pro Stunde. Damit belegt die beliebte Einkaufsmeile Platz Vier im Hamburg Vergleich.



Müller expandiert zurzeit in Hamburg. Der Drogerie-Riese hat erstmals 2017 eine Filiale im Stadtteil Billstedt eröffnet und kündigt ein weiteres Geschäft an, welches Ende 2018 am Langenhorner Markt eröffnen soll. Im Geschäftshaus Ottensen wird Müller die insgesamt dritte Filiale in der Hansestadt einrichten.



2009 wurde das Geschäftshaus Ottensen in der Ottenser Hauptstraße 2-6 von Union Investment erworben [Union Investment erwirbt Hamburger Geschäftshaus Ottensen]. Das Property Management des Gebäudes im Stadtteil Altona-Ottensen liegt bei Sonae Sierra. Auf 11.564 m² Nutzfläche befinden sich neben Modehändlern, einem Elektronikmarkt und einem Biomarkt auch exklusive Büroräume in den oberen Geschossen.