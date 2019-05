DRK nimmt Kita im Düsseldorfer Quartier(n) in Betrieb

Im Quartier(n) vis-à-vis des Flughafens Düsseldorf besteht ein großer Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Vor diesem Hintergrund hat die LAV GmbH & Co. KG der Familie Lutz Aengevelt dort auf einem rund 3.200 m² großen Grundstück eine Kita realisiert. Mieter und Betreiber ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Insgesamt werden in der DRK-Kita “Drachenflieger“ ab dem 1. Juni 2019 von 13 pädagogischen Kräften 72 Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in vier Gruppen betreut. Auffallend sind die großzügigen Räume und die weitläufige Außenfläche von rund 1.200 m² mit zahlreichen Spielgeräten.

.

Es handelt sich um die erste Kita in der Nachbarschaft des Flughafens. Sie bedient das Wohnviertel Lichtenbroich und das Quartier(n) als herausgehobenen Büro-Standort. Hier zeigt das Quartier(n) als Business-Standort im unmittelbaren Umfeld des Flughafens eine seiner vielen Stärken: In der gegenüberliegenden “Airport City“ wurde aufgrund der dortigen Emissions-Auflagen die Einrichtung einer Kita abgelehnt.



„Wir freuen uns, dass wir für die Unternehmen und die Anwohner mit ihren Kindern am von uns entwickelten Standort Qn ein tolles und dringend benötigtes Versorgungsangebot mit dem DRK als professionellem und engagiertem Betreiber schaffen konnten. In der “Airport City“ war das nicht möglich“, erläutert Dr. Lutz Aengevelt die Entscheidung für die Errichtung einer Kita auf dem Quartier(n). „Tatkräftig unterstützt wurden wir bei dem Vorhaben von unserem früheren, langjährigen Mitarbeiter Jürgen Sester. Pünktlicher Generalübernehmer des Bauvorhabens war Michael Türk mit seinem Unternehmen Bauinvest 24 GmbH. Das Baucontrolling erfolgte über Schüssler Plan. Alles hat reibungslos geklappt. Das ist auch der exzellenten Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, den Baubehörden und der Bezirksvertretung 6 zu verdanken.“