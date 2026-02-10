DRK legt Volumen der Sanierungskapitalerhöhung fest

Der Vorstand der Deutsche Konsum Real Estate AG hat das Volumen der Sanierungskapitalerhöhung festgelegt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 59.574.989 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft entsprechend um 59.574.989 Euro auf 109.926.080 Euro erhöhen.

.

Im Rahmen des Bezugsangebots wurden Bezugsrechte für insgesamt 166.853 Neue Aktien gegen Bareinlagen ausgeübt. Der Gläubigerin der Namensschuldverschreibung wurden weitere Neue Aktien zugeteilt, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden. Dadurch können sämtliche Forderungen aus den von der Gesellschaft ausgegebenen Namens- und Wandelschuldverschreibungen in Eigenkapital umgewandelt werden.



Die Gesellschaft erwartet die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 13. Februar 2026. Verzögerungen bei der Eintragung der Durchführung und damit bei der Lieferung der Neuen Aktien (von ggf. mehreren Wochen) können jedoch nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall erfolgt die Lieferung der Neuen Aktien zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Die Gesellschaft wird die Aktionäre und den Kapitalmarkt über die Eintragung informieren.



Die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 4. Dezember 2025 beschlossene Umfirmierung der Gesellschaft in Deutsche Konsum Real Estate AG, die infolge der Beendigung des REIT-Status erforderlich wurde, und die korrespondierenden Satzungsänderungen sind am 27. Januar 2026 durch Eintragung im Handelsregister wirksam geworden.