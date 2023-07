DRK-Kindertagesstätte kommt ins Neustädter in Gießen

Die Transformation des Shopping Centers Neustädter in Gießen schreitet mit großen Fortschritten voran. In Zusammenarbeit mit dem DRK Kreisverband Marburg-Gießen e. V. und der Stadt Gießen wird nun mit der Einrichtung der Kindertagesstätte Henrys kleine Stadtmäuse ein innovatives Umnutzungskonzept realisiert.

.

Der DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V. wird die Kindertagesstätte samt Familienzentrum auf zwei Etagen mit ca. 1.560 m² in betreiben. Die Umbauarbeiten starten Anfang August und die geplante Inbetriebnahme ist für die ersten Monate des Jahres 2024 vorgesehen.



In der Kita werden bis zu 12 Plätze für U3-Kinder und bis zu 50 Plätze für Ü3-Kinder zur Verfügung stehen. Eine Besonderheit ist der Außenspielbereich auf dem Dach des Gebäudes. Hierfür wird eine Teilfläche des Parkdecks genutzt und durch Bepflanzungen und die Installation von Spielgeräten in ein Kita-Außengelände umgewandelt. Gleichzeitig trägt diese Begrünung und Entsiegelung von Flächen zum innerstädtischen Klimaschutz bei. Die zentrale Lage in der Stadt bietet kurze Wege für die Eltern. Für das Abholen und Hinbringen mit dem Auto steht das Parkhaus mit einem kleinen Bereich als Hol- und Bring-Zone direkt am Zugang zur Kita im 2. OG des Gebäudes mit der Anschrift Neustadt 28 zur Verfügung.



„Das Wohl der Kinder ist für uns als DRK Herzenssache. Eine solche Einrichtung ist von großer Bedeutung für Familien in der Region, um die Betreuungssituation zu verbessern. Hierzu wollen wir unseren Beitrag leisten“, so Christian Betz Vorstandsvorsitzender des DRK Kreisverbands Marburg-Gießen e.V. Die Kosten für dieses Projekt werden von der Stadt Gießen und die bedarfsgerechte Ausgestaltung wird durch das DRK übernommen. Dies zeigt erneut die gute Zusammenarbeit zwischen dem DRK Kreisverband Marburg-Gießen e. V. und der Stadt, um das Wohl der Kinder und Familien in der Region zu fördern.



„Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit dem DRK Kreisverband Marburg-Gießen e. V. und der Stadt Gießen kreative Ideen entwickeln konnten, um ein zusätzliches Kinderbetreuungsangebot in zentraler Lage in Gießen zu schaffen. Dies ist ein toller Meilenstein für die Transformation des neustädters und die erfolgreiche Strategie, eine zeitgemäße Diversifizierung im Mieterbesatz zu schaffen. Die Umsetzung des innovativen Projekts erfordert substanzielle Investitionen der Eigentümer, sich in einem nachhaltigen Konzept für die gute Betreuung von Kindern zu engagieren ist langfristig aber immer sinnvoll“, so Guido Beddig, Managing Director bei Corestate und Vertreter der Eigentümer.



„Eine Kindertagesstätte in das Neustädter zu integrieren ist eine absolute Bereicherung. Gleichzeitig bietet die Lage und das Einkaufsangebot im Center den Eltern der Kita-Kinder die Möglichkeit, ihren täglichen Ablauf effizient zu erledigen. Das ist eine prima Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, freut sich Thorsten Kemp, Centermanager der Girlan Immobilien.