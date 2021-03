Driven verpflichtet Katja Bartel als Technische Leiterin

Katja Bartel

Das 2018 gegründete Berliner Unternehmen vermeldet einen weiteren Neuzugang. Ab 1. April 2021 verstärkt die Diplom-Ingenieurin, die zuletzt bei der TLG Immobilien AG tätig war, das Management des Projektentwicklers.

Driven Investment hat Katja Bartel zu Technischen Leiterin ernannt. In dieser Funktion wird die 1978 geborene Bartel die Projektsteuerung übernehmen. Bartel verfügt über jahrelange Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung, Projektmanagement und Technisches Asset-Management. Zuletzt leitete sie vier Jahre den Bereich für Technik und Entwicklung bei der TLG Immobilien AG.



In weiteren Stationen ihres beruflichen Werdegangs war Katja Bartel als Technische Asset-Managerin für Capital Hill LLC und als Senior Facility Managerin für Jones Lang Lassalle tätig. Darüber hinaus betreute die studierte Architektin als freie Unternehmerin das Projektmanagement für verschiedene internationale Investoren, inklusive An- und Verkauf.



„Wir freuen uns sehr, mit Katja Bartel eine so engagierte und vielseitige Technische Leiterin gefunden zu haben, die in zahlreichen schwierigen turnaround Projekten Hervorragendes geleistet hat. Sie verfügt über eine große Expertise in verschiedenen Asset Klassen im Segment Gewerbeimmobilien und passt dadurch sehr gut zu Driven Investment“, kommentiert Co-Geschäftsführer Togrul Gönden.