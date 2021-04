Driven steigt beim Paradome Potsdam ein

Die Sanierung des historischen Lok-Zirkus könnte nach Jahren der Planung endlich Fahrt aufnehmen. Investor Jürgen Wowra holt sich mit Driven Investment für das Projekt „Paradome Potsdam“ Partner an Bord. Neben dem Joint Venture-Vertrag ist zudem ein langfristiger Mietvertrag unterzeichnet worden. Das Hauptzollamt wird dort ab 2023 auf 16.000 m² ihren Dienstsitz einrichten.

Das Management von Driven Investment ist gemeinsam mit einer Gruppe von Privatinvestoren, die nicht genannt werden wollen, in ein Joint Venture mit Eigentümer und Co-Investor Jürgen Wowra eingetreten. Driven Investment verantwortet dabei die Projektleitung und Bauherrenvertretung für die Sanierung und spätere Erweiterung des denkmalgeschützten Bauwerks mit rund 16.000 m² Nutzfläche in Potsdam-Babelsberg.



Das markante Gebäude wird geprägt durch eine sechseckige Halle mit einem 20 Meter hohen Schwedler-Kuppeldach, das eine Spannweite von 48 Metern hat. Von 1899 bis 1976 wurden hier Lokomotiven gebaut. Anschließend stand das außergewöhnliche Industriedenkmal leer und wurde temporär als Filmkulisse genutzt. Im Jahr 2016 hat Investor Jürgen Wowra das Areal erworben, um es unter dem Projektnamen „Paradome Potsdam“ als modernen Bürostandort zu entwickeln. Auch eine perspektivische Erweiterung um einen Neubau mit 3.000 m² Nutzfläche ist Teil der Planung.



In einem ersten Schritt startet Driven Investment nun die Sanierung des historischen Bauwerks sowie dessen Ergänzung um eine Tiefgarage. Seit September 2020 gibt es auch den künftigen Mieter: Das Hauptzollamt Potsdam will das Gebäude ab 2023 als neuen Dienstsitz nutzen. Rund 540 Mitarbeiter werden dann hier ihre Büros haben.



Thorsten Krauß, Geschäftsführer von Driven Investment, ist überzeugt von den Potentialen des neuen „Paradome Potsdam“: „Die Stadt Potsdam bietet beste Perspektiven für erfolgreiche Büroentwicklungen. Nicht nur wegen der räumlichen Nähe zu Berlin, sondern auch, weil die brandenburgische Hauptstadt selbst mittlerweile ein rasant wachsender Wirtschaftsstandort ist. Es freut uns sehr, hier ein so einzigartiges Gebäude wie den historischen Lok-Zirkus als moderne Büroimmobilie realisieren zu können. Zudem schafft die Lage am Autobahnzubringer Nuthestraße und in fußläufiger Nähe zum Bahnhof Potsdam Medienstadt Babelsberg eine perfekte Ausgangsbedingung für unseren Mieter.“



Die Fertigstellung des „Paradome Potsdam“ ist für den Herbst 2023 geplant. Dann werden die Mitarbeiter*innen des Hauptzollamts ihre neuen Büros beziehen.