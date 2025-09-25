Driven plant 74 Wohnungen in der Berliner Grabbeallee

Driven hat in Berlin-Pankow ein Grundstück an der Grabbeallee erworben und plant dort ein Mehrfamilienhaus mit bis zu 74 Wohnungen. Der Bau soll nach Kfw-40-Standard erfolgen und Nachhaltigkeitskriterien des QNG erfüllen. Der Baustart ist für Ende 2025 vorgesehen.

.

Auf dem 2.260 m² großen Grundstück in der Grabbeallee 1 will der Projektentwickler ein Mehrfamilienhaus mit vier Obergeschossen und bis zu 74 Wohneinheiten errichten. Bis vor wenigen Jahren wurde das Grundstück von einem Steinmetz genutzt, danach von einem Verein. Nach dem nun abgeschlossenen Ankauf plant Driven, bis Ende 2025 den Bauantrag zu stellen. Nach Erhalt der Baugenehmigung wird mit einer etwa 18 Monate dauernden Bauphase gerechnet.



„Eine tolle Wohnlage in Berlin, ein nicht mehr benötigtes Gewerbeobjekt – das sind optimale Voraussetzungen für unser neues Projekt“, sagt Ingo Weiss, geschäftsführender Gesellschafter von Driven. „Nachdem die Rahmenbedingungen für Wohnprojektentwicklungen in Berlin über mehrere Jahre hinweg wirtschaftlich schwer zu planen waren, sehen wir nun ein Marktumfeld, welches für uns wieder attraktiv wird.“



Beim Bau wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das Gebäude wird nach Kfw-40-Standard und gemäß den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen errichtet. Die Energieversorgung erfolgt über Wärmepumpen, PV-Elemente auf dem Dach sowie Netzstrom.



Über diverse Bus- und Tramhaltestellen in der unmittelbaren Umgebung besteht eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Zudem befindet sich der Bürgerpark Pankow mit der Planke auf der gegenüberliegenden Straßenseite.