Driven Investment wird Service-Developer

Der Berliner Immobilienentwickler Driven Investment GmbH erweitert seine Geschäftstätigkeit und agiert zukünftig nicht nur als Trader-Developer, sondern auch als Service-Developer. Das bedeutet, dass das Unternehmen für Kunden sämtliche Aspekte der Projektentwicklung plant und steuert – sowohl bei der Entwicklung neuer Immobilien als auch bei der Revitalisierung von Bestandsobjekten.

.

Die Dienstleistungen von Driven Investment umfassen dabei im engen Austausch mit dem jeweiligen Kunden die Grundstückssuche, die Baurechtsschaffung, die Projektplanung und -steuerung, inklusive der Auswahl und Koordinierung der verschiedenen Gewerke – sowie die Garantie von Termin- und Kostentreue. Im Fokus stehen dabei vor allem die Nutzungsklassen Büro, Life-Science und Wohnen, aber auch Spezialentwicklungen mit individuellen Herausforderungen.



„Die aktuelle Situation am Immobilienmarkt lässt die Marge bei der spekulativen Projektentwicklung mit späterem Verkauf an Investoren schrumpfen, wenngleich wir auch in diesem Segment weiterhin Opportunitäten sehen. Insgesamt wird deswegen die Bautätigkeit in Deutschland zumindest kurz- und mittelfristig zurückgehen, obwohl eigentlich eine große Nachfrage nach Immobilien verschiedenster Nutzungskonzepte besteht. Als Service-Developer werden wir unsere Projektentwicklungskompetenzen als Dienstleistung anbieten – unter anderem für Eigennutzer aus der Wirtschaft, für die öffentliche Hand und für Investoren“, sagt Ingo Weiss, Managing Partner von Driven Investment.