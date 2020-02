Driven Investment vermietet 38.300 m² aus seinem Logistik-Portfolio

Die im Dezember 2018 gegründete Driven Investment GmbH hat neue Mieter für ihre Logistik-Immobilien gewonnen. Der Online-Möbelhändler XXXLutz hat seine Zentrale nach Burgthann verlegt und seit Jahresbeginn mit rund 33.400 m² die gesamte Fläche des Hallengebäudes für eine Dauer von zehn Jahren angemietet. Im Februar 2020 wird sich außerdem der Naturkostanbieter EgeSun GmbH am Standort Oyten nahe Bremen auf rund 4.900 m² für sieben Jahre niederlassen und damit ebenfalls das gesamt Objekte anmieten.

.

Logistik-Portfolio mit fünf Standorten deutschlandweit

Im April 2019 erwarb Driven ein Logistikportfolio aus der Insolvenzmasse der Unimet-Gruppe, zu dem neben den Objekten in Burgthann und Oyten Immobilien in Hachenburg/Köln-Siegen sowie Hildesheim/Hannover gehören. Bei der Finanzierung stand dem Unternehmen die DZ Hyp als Partner zur Seite. Due Diligence, Ankauf und Finanzierung konnten in einer Rekordzeit von nur drei Monaten durchgeführt werden. Deutschlandweit umfasst das Driven-Portfolio fünf Objekte an 4 Standorten mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 130.800 m². Mit den besagten Vermietungen konnten innerhalb von nur 4 Monaten bereits 30 % der Gesamtflächen im Logistik-Portfolio kontrahiert werden.



„Wir freuen uns, dass Driven auf einen gelungenen Start zurückblicken kann. Die Entwicklung unseres Logistik-Portfolios verläuft außerordentlich positiv. Unsere Erfahrung sowie die Stärke unserer Investment-Partner machen schnelle und reibungslose Transaktionsprozesse möglich. Als neuer Player am Markt sind wir im Bereich der Projektentwicklung und Investment tätig – und grundsätzlich für alle Segmente offen. Vertrauen und Fairness sind die Basis all unserer Aktivitäten. Das gilt nicht nur für uns als Partner, sondern ist auch die Grundlage aller Kunden- und Dienstleisterbeziehungen“, erläutert Togrul Gönden, Geschäftsführer von Driven. Zum Team des noch jungen Unternehmens gehören außerdem die geschäftsführenden Gesellschaftern Dr. Ingo Holz, Ingo Weiss und Thorsten Krauß.



Im Januar 2019 hatte Driven bereits die Entwicklung des Büroprojektes „Think Campus“ in Potsdam in unmittelbarer Nachbarschaft von SAP gestartet. Schon im September 2020 werden die beiden WorkHubs 1 und 2 mit einer Gesamtmietfläche von 11.770 m² fertiggestellt.