Driven Investment holt Finanzexperte Horst Weis an Bord

Die Driven Investment GmbH heißt einen Neuzugang im Führungsteam willkommen: Horst Weis verstärkt seit dem 1. Oktober 2020 die Geschäftsführung des Unternehmens. Neben Togrul Gönden wird er das operative Geschäft leiten und sich zudem auf die Bereiche Finanzierung/Underwriting fokussieren.

.

Der studierte Immobilienökonom (ebs) war zuletzt Leiter Real Estate Finance Berlin bei der Helaba – Landesbank Hessen-Thüringen. Für die Helaba war er über Jahre maßgeblich an dem sehr erfolgreichen Aufbau des Berliner Immobilienbüros beteiligt und damit an dem Ausbau des Immobilienfinanzierungsportfolios mit Investoren und Projektentwicklern aus Berlin und den ehemaligen neuen Bundesländern.



Zuvor war Horst Weis bei der HypoVereinsbank AG (Unicredit Group) sowie anschließend bei der Hypo Real Estate (heuteDeutsche Pfandbriefbank AG) in unterschiedlichen Positionen im Bereich Immobilienfinanzierung tätig.