Driven gewinnt fünf neue Mitarbeiterinnen

Der Immobilienentwickler Driven konnte seit Mai 2022 fünf neue Mitarbeiterinnen gewinnen. Damit ist das Team um die Geschäftsführer Ingo Weiss, Toğrul Gönden und Horst Weis nun auf 13 Mitarbeitende angewachsen.

.

Um dem wachsenden Team entsperchende Büroflächen zu bieten, wird Driven Investment Anfang 2023 eine 400 m² große moderne Bürofläche im Achtundeins an der Pariser Straße 1, Ecke Meierottostraße 8 in Berlin-Wilmersdorf beziehen.



Seit Juli verstärkt Johanna Klingsöhr (27) als Commercial Managerin das Team. Sei 2020 war sie zuvor bei CBRE Consultant Valuation Advisory Services und absolvierte parallel ein weiterführendes Studium an der IREBS Immobilienakademie. Bereits Anfang Juni kam Karina Keller (29) als Consultant - Valuation & Transaction Advisory zu Driven Investment. Sie war zuvor seit 2020 für JLL im Bereich Valuation & Transaction Advisory tätig. Anfang Mai konnte DRIVEN Investment zudem Elvira Amrimoghaddam (29) als Construction Managerin gewinnen. Seit 2020 war sie zuvor Bauleiterin bei der HGHI Baumanagement GmbH. Darüber hinaus konnte Driven Jaqueline Hirtz (35) sowie Tanja Galenkamp (50) zur Verstärkung des Assistenzteams gewinnen.