Driven erweitert Geschäftsleitung um zwei neue Prokuristen

Der Berliner Projektentwickler Driven holt sich Verstärkung in die Führungsetage: Mit Christian Tannert und Christian Fütterer rücken zwei erfahrene Immobilienexperten in die Geschäftsleitung auf. Beide bringen umfangreiche Erfahrung aus den Bereichen Development und Transaktion mit und sollen die strategische Ausrichtung insbesondere im Wohnsegment weiter schärfen.

.

Christian Fütterer ist bereits seit 2024 bei Driven – zunächst als Projektleiter, dann als Senior Development Manager. Nun wurde er Prokurist mit Fokus auf den Bereich Development. Bevor er zu Driven kam, war er als Bauingenieur und anschließend als Projektleiter aktiv, zuletzt zehn Jahre bei UBM Development.



Christian Tannert ist seit dem 15. Januar als Prokurist Transaction für Driven tätig. Zuletzt war er Acquisition Manager bei ARE Austrian Real Estate Development. Davor war er in seiner langjährigen Karriere bei verschiedenen Unternehmen in Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich in leitenden Positionen in den Bereichen Transaction und Asset Management. Zu seinen Stationen gehören zudem unter anderem Jones Lang LaSalle sowie die österreichische Bundesimmobiliengesellschaft.



„Mit Christian Tannert und Christian Fütterer in der Geschäftsleitung sind wir optimal aufgestellt, um die Chancen des neuen Immobilienzyklus für uns zu nutzen, indem wir Grundstücke für neue Projekte erwerben und diese entsprechend unseres hohen Anspruchs an Qualität und Verlässlichkeit realisieren“, sagte Weiss. „Dabei konzentrieren wir uns hinsichtlich neuer Projektvorhaben aktuell vor allem auf Wohnimmobilien.“