Driven Investment bezieht sein neues Büro in der jüngst fertiggestellten Büroimmobilie Achtundeins an der Pariser Straße 1 / Ecke Meierottostraße 8 in Berlin-Wilmersdorf. Nach dem Umzug vom Kurfürstendamm verfügt das Unternehmen nun über 400 m² modernster Bürofläche.

[…]