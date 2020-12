Driven bestätigt Logistik-Verkauf in Hachenburg

Driven Investment hat den Verkauf seiner Logistikhalle in Hachenburg an den Vlieshersteller TWE bestätigt. Der Deal war vor zu Beginn des Monats bekannt geworden [wir berichteten]. Demnach hatte die TWE Group den Kaufvertrag für die 33.914 m² große Immobilie bereits im Oktober unterzeichnet. Laut Togrul Gönden, Geschäftsführer von Driven, war der Verkauf der Logistikhalle eine strategische Entscheidung zu einem idealen Zeitpunkt. "Der Verkauf war Teil einer Strategie, die vier verbliebenen Logistikhallen weiterhin zu halten und den Wert des Portfolios zu optimieren“, so Gönden.

.

Die Logistikhalle in Hachenburg war Teil eines von Driven in 2019 erworbenen Bestandsportfolios, welches nunmehr vier Objekte an drei Logistik-Standorten in Deutschland umfasst. Zwei der Objekte befinden sich in Oyten nahe Bremen, die beiden anderen in Burgthann/Nürnberg und in Hildesheim/Hannover. Die Nutzfläche aller Standorte zusammengenommen beträgt aktuell nach der Veräußerung in Hachenburg rund 97.500 m².



Neben den Vermietungen hat Driven ein aktives Value Engineering für das Logistik-Portfolio betrieben, unter anderem durch Nutzungsänderungen für einen 24/7 Betrieb sowie Maßnahmen für eine Hallenerweiterung bzw. Umbauten in den Logistikhallen in Oyten bei Bremen. Hierfür wurde Anfang November ein Bauantrag eingereicht.