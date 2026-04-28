Drittes Scandic setzt Impuls am Ku’damm

Scandic wächst auf 992 Zimmer in Berlin: Am 1. August 2026 eröffnet die schwedische Hotelgruppe ihr drittes Haus in der Hauptstadt. Das renovierte Scandic Charlottenburg bringt 214 Zimmer, flexible Eventflächen und nordisches Design nahe Kurfürstendamm.

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Scandic Hotels erweitert sein Deutschland-Portfolio um ein weiteres Haus in Berlin. Das Scandic Berlin Charlottenburg in der Lietzenburger Straße 89 wird am 1. August 2026 offiziell eröffnen und ist das dritte Hotel der Marke in Berlin. Die Unterzeichnung des Mietvertrags mit Axa Investments war bereits im vergangenen Jahr zur Eröffnung des Scandic Stuttgart Europaviertel bekannt geworden [wir berichteten]. Deutschlandweit betreibt die schwedische Hotelkette damit künftig neun Häuser mit mehr als 3.000 Zimmern.



„Mit dem Scandic Charlottenburg in der Lietzenburger Straße ergänzen wir unser Portfolio in Berlin auf strategisch ideale Weise und stärken unsere Präsenz in der touristisch nachfrage- stärksten Stadt Deutschlands. Das Haus verleiht unserem Portfolio eine neue Facette und trägt dabei klar unser nordisches Erbe sowie den Charakter Charlottenburgs in sich“, so Laura Tarkka, COO bei Scandic Hotels. Michel Schutzbach, Bezirksdirektor Deutschland, ergänzt: „Mit dem Scandic Charlottenburg wollen wir einen ruhigen und einladenden Ort im Herzen Berlins schaffen. Eine Umgebung, in der Geschäfts- und Freizeitreisende gleichermaßen ankommen, arbeiten und abschalten können. Charlottenburg hat einen entspannten und selbstbewussten Charakter, der perfekt zu Scandic passt. Genau dieses Gefühl wollen wir unseren Gästen vermitteln.“



Das vollständig renovierte Hotel umfasst 214 Zimmer auf sieben Etagen. Neben Standard- und Familienzimmern sind Superior-Kategorien sowie Junior- und Master-Suiten geplant. Gästen höherer Zimmerkategorien steht auf der obersten Etage ein Living Room mit Blick über Berlin zur Verfügung, der Frühstück, Snacks, Getränke und Arbeitsmöglichkeiten bietet. Das Konzept verbindet nordisches Design mit dem Umfeld Charlottenburgs und setzt auf langlebige Materialien, Energieeffizienz und ressourcenschonenden Betrieb. Lobby, Bar und Restaurant gehen offen ineinander über. Ergänzt wird das Angebot durch Meeting- und Eventflächen von 36 bis 735 m² sowie einen Fitness- und Saunabereich.