Drittes deutsches Zleep Hotel eröffnet in Hannover

Die skandinavische Marke Zleep Hotel hat die niedersächsische Landeshauptstadt als ihren dritten deutschen Standort auserkoren. Das Haus entsteht in Zusammenarbeit mit der Krasemann Immobilien Gruppe, die das Hotelprojekt realisiert. Die Eröffnung des Neubaus mit fünf Etagen und 124 Zimmern im nordischen Design, großzügiger Lounge mit „Hygge“-Flair, integrierter Rezeption, Lobby sowie Frühstücks- und Barbereich ist für Ende 2022 geplant. Neben Hannover entstehen hierzulande derzeit Zleep Hotels in Hamburg und Frankfurt.

