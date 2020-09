Dritter PEMA Turm in Innsbruck vollständig vermietet

Bereits kurz nach Baubeginn ist der dritte PEMA Turm P3 in Innsbruck vollständig vermietet: Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG und der in Vorarlberg ansässige Einrichtungsexperte Reiter Design werden gemeinsam mit Hauptmieter Motel One die insgesamt 9.400 m² Nutzfläche beziehen. Die Fertigstellung der neuen Landmark am Bahnhofsareal liegt im Zeitplan und ist für Sommer 2022 geplant.

