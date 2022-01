DRIA kauft für Australier Fachmarkt in Niederbayern

Das australische Moonshine Family Office, das von der DRIA GmbH bundesweit betreut wird, hat kürzlich ein Fachmarktzentrum in Geisenhausen erworben, das rund 60 km von München entfernt liegt. Die Liegenschaft wurde 2009 auf dem rund 8.196 m² großen Grundstück in der Landshuter Straße 56-60 errichtet und verfügt über eine Mietfläche von knapp 2.000 m², wovon rund 1.146 m² an den Ankermieter und Baumarkt Fishbull vermietet sind.

.

Weitere Mieter des Zentrums sind das Modegeschäft NKD sowie ein Markgrafen Getränkemarkt. Nach der Übernahme des Objektes hat die DRIA bereits im Rahmen ihres Asset-Management-Mandates die beiden Mietverträge mit NKD und Markgrafen verlängert, wobei Markgrafen im Zuge dessen auch selber in den Standort investieren wird und das Ladenkonzept modernisieren wird.