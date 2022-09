DRIA erwirbt erstes ATU Service-Center für LAHAV

Das israelische LAHAV Family Office hat mit Hilfe der DRIA GmbH ein Kfz-Service-Center im sächsischen Glauchau erworben. Die Gewerbeimmobilie wurde auf einem rund 3.509 m² großen Grundstück in der Audörfel 12 a errichtet und verfügt über eine Mietfläche von ca. 1.078 m², die langfristig an den Werkstattbetreiber A.T.U. vermietet ist. Neben der Werkstatt und einem Lager- sowie Verkaufsbereich befinden sich zudem etwa 50 Parkplätze auf dem Grundstück, das sich in verkehrsgünstiger Lage des Stadtrandes von Glauchau befindet. Der Ankauf sowie das anschließende Assetmanagement der Immobilie obliegt DRIA, die das LAHAV Family Office in Deutschland vertritt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

