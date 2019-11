Dresdner Treuhand in Logistik- & Bürokomplex in Fellbach

Die Dresdner Treuhand Immobilien GmbH & Co. KG hat ein Logistik- & Bürokomplex in Fellbach bei Stuttgart veräußert. Käufer ist ein Stuttgarter Family-Office. Das Objekt, welches sich in der Salierstraße im Gewerbegebiet Schmiden befindet, verfügt über ca. 4.400 m² Mietfläche und liegt auf einem ca. 2.800 m² großen Grundstück. Hauptnutzer ist das Land Baden-Württemberg. Immoraum Real Estate Advisors hat die Transaktion vermittelt.

.