Dresdner Grundbesitzgesellschaft verkauft Wohn- und Geschäftshaus

Im Auftrag einer Dresdner Grundbesitzgesellschaft hat das Regionalbüro Dresden der Dr. Lübke & Kelber GmbH ein 1895 errichtetes und in 2018 hochwertig, auf Neubauniveau saniertes Wohn- und Geschäftshaus in Radebeul-Mitte an eine lokale Vermögensverwaltung vermittelt. Bei der Transaktion wurde ein Kaufpreis von knapp 2,5 Millionen Euro und eine Bruttoanfangsrendite von 3,84 Prozent erzielt.

Die ca. 864 m² große, voll vermietete Liegenschaft befindet sich in der Meißner Straße und besteht aus einer Gewerbeeinheit sowie acht Wohneinheiten in verschiedenen Größen (1 bis 4 Zimmer). Die Gewerbeeinheit im gesamten Erdgeschoss ist langfristig an einen Sozialträger vermietet, der hier ein Therapiezentrum mit Logopädie für Kinder betreibt. Auf dem 1.381 m² großen Grundstück sind 13 Stellplätze vorhanden.



Die Stadt Radebeul mit knapp über 34.000 Einwohnern grenzt im Nordwesten unmittelbar an die sächsische Landeshauptstadt Dresden an und ist wegen der reizvollen Lage an der Elbe heute eine der beliebtesten Wohngegenden. Die Wohnungsmieten sind in den letzten 10 Jahren deutlich über 20 Prozent gestiegen. Die Durchschnittsmiete für Neubauwohnungen in Radebeul-Mitte resultierte im ersten Quartal 2021 bei über 11 Euro pro Quadratmeter.