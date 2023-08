Das Dresdner Institut für Fortbildung, die DIFO GmbH, bezieht ab 1. April 2024 insgesamt 1.050 m² im ersten Obergeschoss im Büro- und Geschäftshaus an der Königsbrücker Straße 76 in Dresden. Das Mietverhältnis mit der Bertram Grundbesitz GmbH & Co. KG ist vorerst für fünf Jahre vertraglich vereinbart.

Fotos: Bert Siegel - art2viz



[…]