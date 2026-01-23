Dresdner Büromarkt: Weniger Großabschlüsse bremsen Flächenumsatz

Mit einem Büroflächenumsatz von 86.700 m² bleibt Dresden 2025 leicht unter Vorjahresniveau. Die Leerstandsquote steigt auf 6,5 Prozent, während die Spitzenmiete um vier Prozent auf 23,50 Euro/m² klettert. Großabschlüsse über 3.000 m² sind rar, dominierend bleibt das Segment bis 500 m². 2026 wird durch Neuanfragen und Technologietreiber als solide prognostiziert.

„Der Büroflächenumsatz bestätigt mit 86.700 m² das Niveau des Vorjahresergebnisses und präsentiert sich weiterhin stabil. Der spürbare Engpass liegt in den kaum vorhandenen Großabschlüssen oberhalb der 3.000-m²-Marke. In diesem Größensegment sticht allein der Umzug in das neue Verwaltungszentrum von über 24.000 m² durch die Stadtverwaltung Dresden als Eigennutzer hervor. Dieser Ausreißer spiegelt jedoch nicht den allgemeinen Markttrend wider und hatte maßgeblich Einfluss auf den Flächenumsatz. Mit großem Abstand folgt der zweitgrößte Abschluss des Jahres von rund 2.500 m² durch eine Institution der öffentlichen Hand sowie einem Zulieferer der Chipindustrie mit 2.200 m². Bemerkenswert ist zudem, dass diese Abschlüsse auf Projektentwicklungen oder Neubau entfallen. Dies unterstreicht die anhaltend hohe Bedeutung hochwertiger Neubauflächen und bestätigt den weiterhin prägenden ‚Flight-to-Quality‘. Der Großteil des Flächenumsatzes wird wie bereits im Vorjahr maßgeblich von Kleinabschlüssen bestimmt, im Segment bis 500 m² zeichnet sich eine sehr große Dynamik ab“, erläutert Peggy Thoma, Director Office Letting bei Colliers in Dresden.



Hochwertige, taxonomiekonforme Büroflächen im Zentrum der Stadt bleiben trotz der wirtschaftlichen Großwetterlage nachgefragt. Entsprechend steigt die Spitzenmiete auf 23,50 Euro/m² um etwa vier Prozent im Vorjahresvergleich an. In Top-Objekten, vorwiegend Neubau und Projektentwicklungen, werden vereinzelt noch deutlich höhere Mieten von ca. 25,00 Euro/m² oder mehr erzielt. Die Durchschnittsmiete sinkt im Vorjahresvergleich um rund ein Prozent auf 13,50 Euro/m².



„Auch wenn Bestandsflächen aktuell noch gefragt sind, rechnen wir künftig vor allem im unsanierten Bestand zunehmend mit Vermietungsrisiken. Dies stellt Eigentümer vor die Herausforderung, ihre Immobilie zukunftsfähig auszurichten und an die aktuellen Nachfragemuster anzupassen“, kommentiert Thoma.



„Der Dresdner Bürovermietungsmarkt verzeichnet auch im laufenden Jahr eine stabile Nachfrage. Gestützt durch die uns vorliegenden Gesuche erwarten wir einen Flächenumsatz von ca. 85.000 m². Die positiven Aussichten basieren auf bedeutenden Großansiedlungen sowie einer wachsenden Zuliefererstruktur in der Chipindustrie. Diese Entwicklungen treiben die Nachfrage nach modernen Büroflächen und werden zusätzlich durch eine dynamische, prosperierende Start-up-Kultur flankiert, die den Standort für innovative Unternehmen besonders attraktiv macht. Hochwertige, zentral gelegene Neubauflächen bleiben gefragt. Ihre begrenzte Verfügbarkeit dürfte die Spitzenmieten in 2026 steigen lassen“, fasst Thoma zusammen.