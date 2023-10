Die DW Real Estate (DWRE) hat in den Dresdener Annenhöfe neun Monate nach Baufertigstellung die Vollvermietung erzielt. In dem modernen Büroneubau in bester Innenstadtlage wurden die letzten Flächen mit rund 3.200 m² von einer internationalen Wirtschaftsprüfungskanzlei gemietet. Das Gebäude verfügt insgesamt über etwas mehr als 20.000 m² Mietfläche.

[…]