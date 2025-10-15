Dresden: Dreizehn37 erwirbt Wohninvestment mit 2.400 m²

Aengevelt Immobilien vermittelt im Auftrag von zwei Privatinvestoren für einen siebenstelligen Euro-Betrag den Verkauf mehrerer vollvermieteter Mehrfamilienhäuser in Dresden-Cotta. Insgesamt umfassen die in den 1930er Jahren errichteten und zuletzt 2018 sanierten Immobilien 40 Wohneinheiten mit rd. 2.360 m² Wohnfläche sowie einer Grundstücksfläche von rd. 3.600 m². Käufer ist die Dreizehn37 Immobiliengruppe, die die Immobilie zum Ausbau ihres Portfolios erworben hat.

"Das Objekt verfügt über gefragte Wohnungsgrößen und großzügige Innenhöfe und befindet sich in einem ruhigen und beliebten Wohnquartier des Stadtteils Cotta – insgesamt ein attraktives und nachhaltiges Investment. Es ist bereits das zweite Investment mit über 2.300 m² Wohnfläche, das wir in nur zwölf Monaten erworben haben“, so Dreizehn37-Geschäftsführer Richard Hohme.



„Cotta ist ein Stadtteil der kurzen Wege, mit mehreren Schulen, Kitas, Sportvereinen und einer sehr guten ÖPNV-Anbindung in die Dresdener City. Darüber hinaus überzeugte das Investment nicht nur mit seinem attraktiven Standort und guten Objektzustand, sondern auch mit einer attraktiven Rendite sowie weiteren Wertsteigerungspotentialen durch Dachgeschossausbau und angesichts des im Umfeld vergleichsweise niedrigen Mietpreisniveaus“, ergänzt Ullrich Müller, Niederlassungsleiter Aengevelt Leipzig.



