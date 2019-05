Drescher & Cie erweitert Vorstand um Sandra Kielholz

Die Drescher & Cie Immo Consult AG hat ihren Vorstand um die Diplom-Geographin Sandra Kielholz (46) erweitert. Im erweiterten Vorstand wird sie für die Bereiche Research, Reporting, Strategie und Compliance verantwortlich sein. Oliver Weinrich kümmert sich um die Bereiche Vertrieb und Consulting.

Nach ihrem Studium begann Kielholz ihre Karriere bei Jones Lang LaSalle in Hamburg als Immobilienanalyst. Nach ihrem Wechsel zu CB Richard Ellis (Hamburg/München) war sie dort zuletzt als Teamleiterin mit Handlungsvollmacht für die Researchabteilung in Deutschland zuständig. Im Anschluss wechselte sie zu AXA Investment Managers in Köln und verantwortete dort im pan-europäischen Researchteam die strategische Betrachtung mehrerer europäischer Länder. Schon seit 2012 ist sie freiberuflich für die Drescher & Cie Immo Consult AG tätig.