Dreiteiliges Projekt Verso in Wiesbaden kurz vor der Fertigstellung

Die OFB Projektentwicklung GmbH hatte am heutigen Tag Mieter, Investoren und Bauleute in das Verso in Wiesbaden zum Frühlingsfest eingeladen. Das am Gustav-Stresemann-Ring 9 zentral gelegene Büro- und Hotelensemble besteht aus drei L-förmigen Bauteilen, die nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards geplant und gebaut wurden. Die insgesamt 18.000 m² Mietfläche sind zu 100 % vermietet. Die Entwürfe stammen von Dietmar Opitz, SHP Architekten.

Benannt sind die einzelnen Baukörper nach Partnerstädten der Stadt Wiesbaden. Der Gebäudeteil Montreux beherbergt ein 3-Sterne Plus Hotel der Best Western Gruppe mit 165 Zimmern. Die rund 6.200 m² Büroflächen des bereits 2015 eröffneten Bauteils San Sebastian sind an die WIBank, die Bürgschaftsbank Hessen GmbH und die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH vermietet. Die Warburg-HIH Invest erwarb 2017 den rund 7.300 m² großen dritten Bauteil Berlin, dessen Fertigstellung für das vierte Quartal dieses Jahres geplant ist. Für alle Bauteile wird eine LEED-Zertifizierung in Gold angestrebt, San Sebastian wurde bereits ausgezeichnet.